Hillton: Das Debüt von «The Roger Pro»

Das Debüt von «The Roger Pro»

Roger Federer hat nach mehr als einem Jahr Pause sein Comeback auf der Tour gegeben. Mit dabei in Doha: sein eigener Tennisschuh von On. Die Filmproduktionsfirma Hillton hat in Rekordzeit einen Clip produziert.

Roger Federer präsentierte in Doha «The Roger Pro», der allererste On-Tennisschuh, entwickelt von Federer und dem On Lab. (Bild: Screenshot)