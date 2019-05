Keystone-SDA: Das Disneyland Paris nach Zürich geholt

«Hakuna Matata», hiess es am Mittwoch im Zürcher Hauptbahnhof. Für den Kunden Disneyland Paris hat die Abteilung PR & Distribution der Keystone-SDA «einen faszinierenden PR-Stunt» umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Schweizer Künstler Patrick Wehrli von Redl.ch erstellte ein 3D-Gemälde, das die Betrachter ins Disneyland Paris eintauchen liess. Die Aktion war eine Promotion für das anstehende König der Löwen- und Dschungelfestival, das von Ende Juni bis am 22. September 2019 dauert.

Die PR-Spezialisten der Keystone-SDA unterstützen Disneyland Paris mit der Ideenfindung und Umsetzung der Massnahme. Weiter übernahmen sie die Medienarbeit sowie die Bildproduktion. Die Bilder wurden noch am gleichen Tag via Keystone-SDA in die Schweizer Medienlandschaft distribuiert. Am 3. Juni 2019 findet die gleiche Aktion in Lausanne auf dem Place de l’Europe statt. (pd/cbe)