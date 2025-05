ZHAW: Das IAM wird Mitglied bei ComImpact

Publiziert am 26.05.2025

Das IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ist dem Fachverein ComImpact beigetreten, heisst es in einer Mitteilung. Der Verein zählt damit neben seinen sechs Gründungsmitgliedern Farner Consulting, HWZ, Media Focus, Mobiliar, UBS und Webrepublic nun elf weitere Mitglieder.

ComImpact organisiert regelmässig CommTech-Events für Fachleute aus Marketing und Unternehmenskommunikation. Die Initiative des Vereins zielt darauf ab, Schweizer Marketing- und Kommunikationsfachleuten Kompetenzen im Bereich CommTech zugänglich zu machen.

KI beschleunigt Entwicklung

Markus Niederhäuser, Leiter des MAS in Communication Management and Leadership am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, begründet den Beitritt zum ComImpact gemäss Medienmitteilung wie folgt: «Die Schnittstelle von Unternehmenskommunikation und Technologie gewinnt weiter an Bedeutung, die Anwendungen der generativen KI haben die Entwicklung noch beschleunigt. In unserer Weiterbildung beschäftigen wir uns im CAS Digitale Transformation und Kommunikation zentral mit diesem Thema und zeigen Lösungen auf.»



Prof. Dr. Nicole Rosenberger, Institutsleiterin des IAM, ergänzt: «Neue Technologien verändern auch die Rolle der Menschen in Kommunikationsabteilungen. Diese schaffen Mehrwert für Organisationen, indem sie technologische Kompetenzen erwerben und einsetzen, aber auch, indem sie gezielt auf den menschlichen Mehrwert setzen.» (pd/awe)