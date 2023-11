What: Das Managementteam wird erweitert

What, eine Zürcher Beratungsagentur für Growth und digitale Produktentwicklung, tritt in eine neue Wachstumsphase. Mit Leandra Waeber und Pascal Schmid wächst die Partnerschaft auf vier Mitglieder, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Beförderung der beiden sei «die Konsequenz ihres aussergewöhnlichen Engagements, mit dem sie bereits in der Vergangenheit substanziell zum Erfolg von What beigetragen haben». Die bisherigen Partner sind Marcus Kuhn und Luke Szkudlarek.

«Ich freue mich über die Möglichkeiten und Chancen, die meine neue Rolle mir bietet», so Leandra Waeber. «Die erweiterte Verantwortung beschleunigt sowohl mein persönliches als auch berufliches Wachstum. Unser Engagement für innovative digitale Lösungen wird Unternehmen weiterhin verändern und unseren Kunden neue Horizonte eröffnen. Wir sind da, um sie dabei zu unterstützen diese Chancen zu erkennen und wahrzunehmen.»

Zusätzlich zu den beiden neuen Partnern wurde Kelly Stafford zum Chief of Staff ernannt und komplettiert das erweiterte Gremium.

«Wachstum ist nicht nur ein Ziel, es ist eine Überzeugung», wird What-Gründungspartner Luke Szkudlarek in der Mitteilung zitiert. «Ich bin begeistert, dass wir unser Team mit internen Talenten erweitern können. Leandra, Pascal und Kelly liefern die Power, die uns hilft, mehr Schweizer Unternehmen in Ihren Geschäften zu unterstützen.» (pd/cbe)