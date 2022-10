Boutiq: Das Produktionsteam wird verstärkt

Die in Zürich ansässige Werbefilmproduktion Boutiq hat mit Paula Liszko und Sören Schmidt zwei erfahrene Producer ins Team geholt und stellt damit die Weichen für weiteres Wachstum, wie es in einer Mitteilung heisst. Gründer Mike Huber und seine Geschäftspartnerin Chantal Gugger würden sich über die beiden Neuzugänge freuen.

Sören Schmidt wird das Unternehmen als Executive Producer unterstützen. Mit seiner langjährigen Erfahrung als internationaler Producer unter anderem bei Sterntag Hamburg und Palma Pictures Mallorca & Barcelona wird der 46-Jährige zusätzlich den Ausbau des internationalen, exklusiven Regie-Portfolios sowie den Lead im Bereich New Business übernehmen.

Paula Liszko und Sören Schmidt sind die neuen Producer bei Boutiq.





Senior Producerin Paula Liszko kommt von Rotor Film, wo sie zuletzt den Geschäftszweig in Zürich leitete. Mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich VFX und Postproduktion wird sie neben dem Produzieren von Bewegtbild Formaten das preisgekrönte Animation Department fortführen. Ausserdem fällt das Scouting und die Förderung von Nachwuchsregisseurinnen und -regisseuren sowie Schweizer Talenten in ihren Aufgabenbereich.

Mit der erweiterten Konstellation im Producing will Boutiq insbesondere ihr Angebot an Regie laufend stärken und ausbauen. Das Portfolio wurde bereits um viele neue, erfahrene, internationale Directors wie beispielsweise Jason Smith aus England, der in Irland aufgewachsene Regisseur John O’Hagan, das Regieduo Wolfberg aus Prag oder das deutsche Regietalent Florian Meimberg ergänzt. Daneben wird der Fokus speziell auf weibliche Regie gelegt. Auch hier hat Boutiq laut Mitteilung zwei spannende Neuzugänge zu verzeichnen: Anne Weigel und Julie Kreuzer. Ebenfalls weiterhin zentral sei die Förderung der Young Talents aus der Schweiz, wie beispielsweise die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Studenten Oscar Gewinner Pascal Schelbli zeige.

Seit 2020 hat Boutiq seine Räumlichkeiten erweitert und mit dem Einzug an die Limmatstrasse 65, Nähe Hauptbahnhof, neue Edit- und Grading Suiten eingerichtet. Zudem beinhalten die neuen Büros ein Studio für Castings oder Fittings.

Boutiq blickt auf siebzehn Jahre Erfahrung in den Bereichen klassische Werbung und Imagefilme zurück. Mit der neuen, von Annina Zimmermann geleiteten Division Boom Creative Studio wurde zusätzlich eine neue Unternehmensmarke für digitalen Content geschaffen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)