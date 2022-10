MetaDesign: Das Rebranding für Baloise ist Realität

Zum ersten Mal in der Geschichte der Baloise-Gruppe treten alle Mitarbeitenden, alle Länder sowie alle Gesellschaften (Basler Versicherungen, Baloise Bank SoBa, Baloise Asset Management, Bâloise Assurances, Basilese Assicurazioni und Baloise Insurance) unter einem gemeinsamen Dach und der Marke Baloise auf. Die von Baloise und MetaDesign erarbeitete Markenstrategie bringt die Mitarbeitenden bei Baloise noch näher zusammen, schafft Synergien zwischen Geschäftsbereichen und Märkten und reduziert Komplexität für Kundinnen und Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ab sofort werde die neue Markenstrategie in einem neuen, umfassenden Markenerlebnis sichtbar und spürbar. Das Markenerlebnis schaffe Differenzierung im Markt und erhöhe die Relevanz von Baloise bei den Zielgruppen. Und es bringt laut Mitteilung die neue Haltung und Positionierung zum Ausdruck: Baloise sieht die Welt als Ort voller Möglichkeiten und versteht seine eigene Rolle darin, ein inspirierender Partner für das Morgen seiner Kundinnen und Kunden zu sein.

Diese Haltung werde in einem neuen Markenauftritt lebendig. Das Designprinzip eröffne durch seine Formensprache und Vielfarbigkeit immer wieder neue Welten. Die warme, zugängliche Bildwelt und Illustrationen sowie eine eigens fürs Baloise gestaltete Schrift prägen den einzigartigen Charakter der Marke, schreibt MetaDesign. Langfristig definierte Markenthemen- und botschaften, verbunden mit dem passenden Sprachstil, würden den Markenauftritt abrunden.

Auch bei Baloise selbst wird die neue Marke mit jedem Tag stärker spürbar: Über Management-Events, interaktive Schulungen, Cultural Sessions und getaktete Guerilla-Massnahmen hat MetaDesign die Marke laufend über alle Länder hinweg aktiviert. Ein verbindender gemeinsamer Event bildete den Höhepunkt auf dem Weg in die gemeinsame Zukunft.

Die neue Marke wird nun sukzessive in allen denkbaren Medien sichtbar: in der App, auf Social Media und der Website, an Messen, in Magazinen und vielen mehr – nicht zuletzt über kleine, lebendige Akzente im Alltag der Welt der Möglichkeiten.

Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe: «Dieser Schritt ist einzigartig in der Geschichte der Organisation und der Marke Baloise – und zugleich für die Zukunft wegweisend. Die Rückmeldungen aus den Ländern und von unseren Kundinnen und Kunden bestätigen uns nur darin. Wir sind glücklich, diesen Schritt gemeinsam gemacht und geschafft zu haben.»

Um die Marke Baloise in Zukunft ganzheitlich voranzutreiben, hat Publicis Groupe die dedizierte Agentur «Publicis inspire» gegründet. Die Agentur bündelt ausgewählte Expertinnen und Experten aus den Disziplinen Branding, Kommunikation, Digital und Produktion der Publicis Groupe, namentlich von MetaDesign, Publicis Zürich, Saatchi & Saatchi München, Notch und Prodigious (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)