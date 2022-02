Teads: Das Schweizer Team wächst weiter

Mit Cesare Mattia Eternini und Mathias Bettschart konnte Teads in den letzten Monaten sein Schweizer Team um hochkarätige Talente erweitern, wie die globale Medienplattform in einer Mitteilung von Freitag verkündet. Die neuen Mitarbeiter wollen das Wachstum und die Performance von Teads mit ihrem umfassenden Know-How unterstützen und vorantreiben, heisst es in einer Mitteilung.

Seit Oktober 2021 ist Cesare Mattia Eternini der neue Head of Performance bei Teads. In dieser Funktion ist der zuständig für AT, CH und die CEE-Märkte. Eternini blickt bereits auf acht Jahre Erfahrung im Bereich Marketing sowie digitales Advertising zurück. Zuvor war er beim Bildungsmanagement Unternehmen EF Education First in der Position als Digital Strategy Director tätig. Cesare Mattia Eternini sagt laut Mitteilung: «Ich freue mich sehr, Teads als Head of Performance in seinem Wachstum mit voranzutreiben. Für mich stellt die Position nicht nur eine willkommene Herausforderung, sondern vor allem eine grosse Freude dar.»

Im Januar dieses Jahres ist Mathias Bettschart als Strategic Account Director zu Teads gestossen, wo er die Beziehungen zu strategischen Advertisern im Schweizer Markt mit ausgeprägter Menschen- und Dienstleistungsorientierung nachhaltig beratend weiter entwickeln wird.

Mit 20 Jahren Vertriebs- und Marketing-Erfahrung - davon 14 in der Werbe-Branche – gewinnt Teads einen crossmedial breit erfahrenen, start-up erprobten und vielseitigen Beratungsprofi, der seine unternehmerischen Fähigkeiten international erfolgreich in verschiedenen Führungspositionen unter Beweis stellen konnte. Zuletzt führte er als Leiter Werbemarkt auf Publisher-Seite und ab 2020 im Ad-Tech Bereich als Head New Business Verkaufs- und Beratungsteams.

«Das Wachstum von Teads schreitet auch hier in der Schweiz schnell voran. Wir freuen uns über jedes neue Talent, dass unseren Fortschritt mit seinem Wissen beflügelt. Mathias Bettschart und Cesare Mattia Eternini sind in ihren Bereichen bereits gut angekommen und haben sich bestens eingelebt», wird Claudio Lumbiarres, VP Sales Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)