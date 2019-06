German Brand Award: Das sind alle Schweizer Gewinner

Zum vierten Mal wurden am Donnerstag im Rahmen einer feierlichen Gala in Berlin die Preisträger des German Brand Award geehrt. Mehr als 700 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Medien folgten der Einladung. Initiator des German Brand Award ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet wurde.

Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus. Insgesamt wurde zwölf Mal die höchste Auszeichnung «Best of Best» vergeben, die branchenübergreifend herausragende Markenführung ehrt. Einer davon – in der Kategorie «Newcomer Brand of the Year» – geht an Novia by Axent Switzerland.

Alle Schweizer Gewinner sind hier aufgelistet (die rot markierten haben jeweils in zwei Kategorien gewonnen):





Weiter hat auch die Schweizer Agentur Foundry mit Standorten in Berlin und Zürich eine Winner-Auszeichnung gewonnen, dies für den Kunden Bumble in der Kategorie «Excellence in Brand Strategy & Creation».

Informationen zu allen Preisträgern gibt es hier. (pd/cbe)