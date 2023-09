Aroma: Das ZFF erstmals mit Frame

Am Donnerstag wird dasZurich Film Festival (ZFF) eröffnet. Aroma Productions hat den Produktionslead und verantwortet die Gesamtkoordination, die Logistik sowie Auf- und Aufbau der Festivalstandorte, heisst es in einer Mitteilung. Die Partnerschaft besteht seit 2015.

Das ehemalige Kino Kosmos erstrahlt 2023 in neuem Glanz unter dem Namen «Frame». Pünktlich zur Festivaleröffnung biete der Komplex ein breites Angebot an Unterhaltung und Events, heisst es in der Mitteilung. Durch punktuelle, räumliche Eingriffe sei dem Kino ein erfrischendes Redesign verliehen worden. (pd/wid)