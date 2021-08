Digital go: David Müller-Omachlik wird Partner

Manchmal weiss man erst, wonach man gesucht hat, wenn man es gefunden hat. Oder im Falle von Digital go: wenn man ihn gefunden hat. Für das Gründer-Trio ist David Müller-Omachlik «die perfekte Ergänzung» und «der, der das Bild komplett macht», meint Marco Kohler, der sich gemeinsam mit Pascal Kaeser und Oliver Kuhn auf das neue Teammitglied von Digital go freut.

Die Freude ist laut einer Mitteilung berechtigt. Müller-Omachlik trete mit einem fachlichen Hintergrund in das Digital-go-Team, der die Kompetenzen der Firma zusätzlich erweitere: Einige Jahre Agenturerfahrung im Bereich digitales Marketing und zuletzt gab er als Digital Marketing Manager bei Ifolor seine Erfahrung und sein Wissen zum Besten.

«Ich war schon immer ein Fan von kurzen Wegen, flachen Hierarchien und starkem Teamwork. Deshalb freue ich mich auf die neue Herausforderung, die Selbstständigkeit und auf die damit verbundene grössere Verantwortung. Ich will endlich loslegen, viel Neues lernen und Digital go zusammen mit diesem einzigartigen Team noch ein Stück weiter vorantreiben», wird Müller-Omachlik zitiert.



Die Echtheit dieser Begeisterung war mit ein Grund für Digital go, Müller-Omachlik ein gutes Jahr nach der Firmengründung als Partner mit an Bord zu holen. Kuhn: «Wir kannten David aus gemeinsamen Projekten in früheren Positionen. Wir kannten seine Stärken, im menschlichen und im unternehmerischen Sinne. Und wir wussten, dass er für unser Team eine Bereicherung ist – also haben wir ihn gefragt und er hat ja gesagt.» (pd/cbe)