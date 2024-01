Millefeuilles: David Pereira wird Geschäftsführer

Am 1. Januar 2024 begann ein neues Kapitel in der 17-jährigen Geschichte von Millefeuilles. Das 2006 von Gallus Aebischer als Grafikatelier gegründete Unternehmen, erweitert das Angebot und wandelt sich zur Full-Service-Agentur für Marketing & Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.



Neben den bisherigen Angeboten wie Grafikdesign, Markenentwicklung und Webdesign, erweitert Millefeuilles ihr Angebot um die Bereiche Media, Suchmaschinen-Marketing sowie Social Media.



Für diese Transformation hat der Verwaltungsrat David Pereira als operativen Geschäftsführer mit der Integration der neuen Geschäftsbereiche und der weiteren Entwicklung der Millefeuilles beauftragt. Pereira bringt über 15 Jahre Branchenerfahrung auf der Publisher- und Agenturseite mit und zeichnete sich zuletzt als Director Business Development Adunit bei der Goldbach Media für die Entwicklung und den Aufbau der KMU- und Agenturplattform verantwortlich.

«Es freut mich sehr, mit einem so erfahrenen Team in die Zukunft zu gehen und ein gesamtheitliches Angebot von Konzeption, Design, Planung bis hin zur Umsetzung im Bereich des Marketings und der Kommunikation im Markt etablieren zu dürfen, welches es in dieser Art in der Region noch nicht gibt», wird David Pereira in der Mitteilung zitiert.



Per 1. Januar 2024 bilden somit David Pereira, Gallus Aebischer, Ivo Baeriswyl und Anja Baeriswyl die neue Geschäftsleitung von Millefeuilles. Als Verwaltungsrats-Präsident amtet weiterhin Gallus Aebischer. «Es ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, wie die Geschichte der Millefeuilles vorwärts- und weitergeht», wird er in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)