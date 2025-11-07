07.11.2025

Digitalswitzerland

David Torcasso wird MarCom-Chef

Der ehemalige Journalist hat die Stelle Anfang November angetreten. Mit ihm soll die Organisation die Position der Schweiz als Digitalnation noch stärker festigen.
Digitalswitzerland: David Torcasso wird MarCom-Chef
David Torcasso war unter anderem bei Tamedia, Ringier und der NZZ tätig. (Bild: Digitalswitzerland/LinkedIn)
Publiziert am 07.11.2025

David Torcasso übernimmt die Leitung Marketing und Kommunikation bei Digitalswitzerland. Er bringe eine Mischung aus journalistischer Exzellenz, strategischer Weitsicht und Storytelling-Expertise mit, schreibt die Organisation in einem LinkedIn-Post. Der ehemalige Journalist war unter anderem bei Tamedia und Ringier tätig. Als Kommunikationsexperte arbeitete er ausserdem in Berlin bei Agenturen und Verlagen.

Bei Digitalswitzerland wird es seine Aufgabe sein, Geschichten zu erzählen, die Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft verbinden, heisst es weiter. Die digitale Transformation soll so kommuniziert werden, dass Vertrauen geschafft wird. (spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE