Digitalswitzerland

David Torcasso wird MarCom-Chef

Der ehemalige Journalist hat die Stelle Anfang November angetreten. Mit ihm soll die Organisation die Position der Schweiz als Digitalnation noch stärker festigen.

David Torcasso war unter anderem bei Tamedia, Ringier und der NZZ tätig. (Bild: Digitalswitzerland/LinkedIn)