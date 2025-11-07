Digitalswitzerland: David Torcasso wird MarCom-Chef

David Torcasso übernimmt die Leitung Marketing und Kommunikation bei Digitalswitzerland. Er bringe eine Mischung aus journalistischer Exzellenz, strategischer Weitsicht und Storytelling-Expertise mit, schreibt die Organisation in einem LinkedIn-Post. Der ehemalige Journalist war unter anderem bei Tamedia und Ringier tätig. Als Kommunikationsexperte arbeitete er ausserdem in Berlin bei Agenturen und Verlagen.
Bei Digitalswitzerland wird es seine Aufgabe sein, Geschichten zu erzählen, die Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft verbinden, heisst es weiter. Die digitale Transformation soll so kommuniziert werden, dass Vertrauen geschafft wird. (spo)