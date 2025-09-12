Rockenfeller & Göbels: Dean Freeman filmt Nikon-Kampagne

Publiziert am 12.09.2025

Rockenfeller & Göbels hat als Produktionsfirma und Repräsentanz die weltweite Markteinführung der «Nikon ZR» begleitet. Unter der Regie von Dean Freeman entstand die Kampagne «Born Cinematic» mit Drehorten in Barcelona und Tarragona.

Die Kampagne umfasst einen Hero-Film in verschiedenen Director's Cuts sowie einen Creative Behind the Scenes und einen Interviewfilm. Als Directors of Photography fungierten Christopher Hudson und Joshua Fry. Die Sprecherin ist Jiana Awwad.

Die «Nikon ZR» ist die erste Cinema-Kamera aus der Kooperation zwischen Nikon und RED. Die Kamera verfügt über einen teilweise gestapelten Vollformatsensor mit 24 Megapixeln, 6K-RAW-Aufnahmen mit bis zu 60 FPS, 15 Blendenstufen Dynamikumfang, fünffach-Bildstabilisierung, 32-Bit-Float-Audio und ein 4-Zoll-Display mit 1000 Nits Helligkeit.

Rockenfeller & Göbels wurde 1980 in Düsseldorf gegründet und hat seit 2022 einen zweiten Hauptsitz in Zürich. Die Agentur vertritt Fotografen, Directors und Visual Artists international. (pd/cbe)