Den Orient zeitgemäss und mit allen Sinnen erleben: So lautete sinngemäss der Auftrag der Firma Two Spice an Wirz Brand Relations für die Konzeption und Realisation des Markenauftrittes für ein orientalisches Restaurant im Zürcher Sihlcity, wie es in einer Mitteilung heisst.

Designer Timo Lorch sei tief in die orientalische Welt eingetaucht: «Unglaublich, welche Vielfalt an Farben, Mustern und Materialen der Orient bietet.» Das Wirz Projektteam habe nebst Hummus und Falafel zahlreiche weitere orientalische Gerichte und Gewürze kennen und schätzen gelernt. «Yalda bietet eine moderne, unkomplizierte orientalische Mezze-Küche», wird Lorch in der Mitteilung weiter zitiert. Dazu würden helle, warme Farben und Materialien sowie dezente Muster passen.

Auch der Name sollte orientalisch klingen, aber gleichsam einprägsam und einladend sein. Yalda bedeute auf persisch «Wintersonnenwende», aber auch «Nacht der Geburt», in der sich Liebende gegenseitig beschenken und eine fröhliche Zeit erleben. Wirz habe für Yalda neben dem Namen Logo, Schriften, Farb- und Bildwelt sowie verschiedene Designanwendungen entwickelt – beispielsweise für die Webseite.

Die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Innenarchitektenteam der Nader Interior und den Grafikern von Two Spice habe wesentlich dazu beigetragen, dass ein Mittag- oder Abendessen bei Yalda dem Markenversprechen entspricht. Wem es gelinge, einen Tisch zu ergattern, würde eine Auszeit mit einem Hauch von tausendundeiner Nacht erleben.

Verantwortlich bei Two Spice: Marc Saxer (Geschäftsführer), Annika Koller (Leiterin Projekte), Christian Wirz (Leiter Grafik), Katja Gubser (Grafikerin); verantwortlich bei Wirz Brand Relations: Thomas Städeli (Mandatsleitung), Michaela Burger (Art Direction), Timo Lorch (Design), Sandra Kollinger (Beratung). (pd/log)