Bodin.Consulting: Der älteste Schachclub der Welt macht kommunikativ eine gute Figur

Publiziert am 17.11.2025

Die Schachwelt weiss es, in Zürich ist es kaum bekannt: Die Stadt beherbergt den ältesten Schachclub der Welt. Die Schachgesellschaft Zürich (SGZ) wurde 1809 gegründet und ist damit älter als renommierte Traditionsvereine wie der Edinburgh Chess Club. Gleichzeitig prägt sie das Schachgeschehen bis heute national und international.

Zu den historischen Höhepunkten gehören das internationale Jubiläumsturnier 1934 mit Weltmeister Alexander Aljechin, das Kandidatenturnier 1953, das durch Bronsteins Buch «Zürich 1953» weltweite Bekanntheit erlangte, sowie das Jubiläumstournier zum 200-jährigen Bestehen im Jahr 2009 in der Bahnhofhalle Zürich mit Garri Kasparow, Viswanathan Anand, Anatoli Karpow, Viktor Kortschnoi, Wladimir Kramnik und Judit Polgar.

Zu den bekanntesten Mitgliedern zählt Werner Hug, der mit 16 Jahren in die SGZ eintrat, 1971 Junioren-Weltmeister wurde und mehrfach den Schweizer Meistertitel gewann. Die SGZ engagiert sich für Breiten- und Spitzensport und ist ein Aushängeschild der Schweizer Schachkultur.

Die erste Löwen-Schachfigur der Welt

Mit der wachsenden Popularität des Schachs durch Spieler wie Magnus Carlsen, die Netflix-Serie «Das Damengambit» und die Dynamik der digitalen Kommunikation benötigt die SGZ einen Auftritt, der heutigen Anforderungen entspricht und zeitgemäss und attraktiv für die Spielerinnen und Spieler sowie das Publikum ist.

Clubpräsident George Brigati wandte sich für diese Aufgabe an Frank Bodin, im Wissen um seine Schachbegeisterung. Für Bodin.Consulting ein schönes Spiel, wie der Inhaber in einer Medienmitteilung schreibt. Die Agentur entwickelte ein Logo, das die Verbundenheit mit Zürich sichtbar macht, eine Schachfigur in Form eines Löwen, inspiriert von der Stadt und ihrer Geschichte. Das Logo liegt auch in animierter Form vor.





Neben dem neuen Erscheinungsbild setzt die Schachgesellschaft Zürich auf intelligente Kommunikation mit Schlagzeilen, die so schlagfertig wie brillante Schachzüge sind. Dazu gehören Social-Media-Aktivitäten, die insbesondere das Juniorentraining stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.