Das Center for Corporate Reporting (CCR) erweitert sein internationales Netzwerk. Ab sofort unterstützen «vier weitere hochkarätige Persönlichkeiten» den CCR-Beirat: Cora Olsen (Global Lead Integrated Reporting, Novo Nordisk), Gisela Grosse (MSD FH Münster), Tjeerd Krumpelman (Head of Business Advisory, ABN Amro) und Massimo Romano (Head of Group Integrated Reporting, Generali).

Der Beirat sei eine Quelle von Erfahrung und Knowledge und agiere als Sparringspartner bei der Identifikation und Einordung von Trends und bei der Weiterentwicklung von CCR-Initiativen wie dem Corporate Reporting Monitor und der CCR Academy. «Es ist mir eine grosse Freude und Ehre zugleich, weiterhin den Vorsitz des CCR-Beirats zu führen, der inzwischen wirklich international geworden ist und aus vier weiteren weltweit anerkannten Experten besteht», wird Beiratsvorsitzender Thomas Scheiwiller in einer Mitteilung zitiert.

Das CCR ist eine zentrale und unabhängige Anlaufstelle für alle Akteure, die sich mit Corporate Reporting beschäftigen. Als Agenda-Setter antizipiert das CCR laut Mitteilung Trends rund um die Unternehmensberichterstattung und bündelt Wissen aus der gesamten Welt. (pd/cbe)