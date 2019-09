Das Schweizer Unternehmen Bluesign Technologies unterstützt mit seinen weltweit verbindlichen Standards und Dienstleistungen Chemielieferanten, Textilhersteller und Fashion-, Sport- und Outdoorbrands auf dem Weg zu einer sauberen und nachhaltigen Textilproduktion.

Um dies ganzheitlich und länderübergreifend zu kommunizieren, entwickelte Dachcom die Leitidee «The Blue Way». «The Blue Way» steht für den Weg in Richtung verantwortungsbewusste und nachhaltige Textilherstellung, auf dem Bluesign seine Partner entlang der gesamten Produktionskette begleitet. «The Blue Way» sei der Weg in die textile Zukunft, schreibt die Agentur in der Mitteilung dazu.



















Die plakativen Keyvisuals nehmen das Quadrat des bluesign® Logos auf und transformieren es in 3D-Elemente, welche sich zu einem stringenten blauen Weg formieren. Der blaue Weg zieht sich durch alle Kommunikationsmassnahmen und bezieht dabei die verschiedenen Zielgruppen ein.

Für den neuen Kommunikationsauftritt kommen zum Einsatz: die neu entwickelte Webseite www.bluesign.com, Anzeigen, ein modulares Messekonzept, Mailings an die verschiedenen Zielgruppen, eine News-Gazette in Print-Form sowie eine umfassende Content-Strategie. Für die cloud-basierte Business-Lösung bluesign®CUBE wurde zudem ein neuer Erklärfilm realisiert.

Verantwortliche Agentur: Dachcom Team Rheineck / St. Gallen. (pd/wid)