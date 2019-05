Zum 100-jährigen Jubiläum präsentiert sich der Verband Zürcher Handelsfirmen mit einem neuen Namen, einem frischen Auftritt sowie einer zeitgemässen Website.

Der Verband Zürcher Handelsfirmen ist einer der grössten regionalen Arbeitgeberverbände und setzt sich seit Gründung für die Interessen der Arbeitgeber aller Branchen ein. Der neue Name «Arbeitgeber Zürich VZH» bringe diese Kernaufgabe sowie Offenheit auf den Punkt und widerspiegele das Selbstverständnis des Verbands: Ein versierter, professioneller Dienstleister am Puls der Zeit, der sich für die Attraktivität des Wirtschaftsraums Zürich für Arbeitgeber einsetzt. So schreibt es Evoq in einer Mitteilung.

Mit der Namensänderung sei auch das Corporate Design neu entwickelt worden. Das überarbeitete Logo zeichne sich durch «eine schlichte Klarheit aus und spiegelt die Professionalität und den jungen Geist des Verbands». In Kombination mit frischen Farbakzenten und einem prägnanten sekundären Gestaltungselement – der Klammer – unterstreiche der neue Auftritt die Kernaufgabe des Verbands: «ein optimaler Rahmen für Arbeitgeber, offen und mit Raum zur Weiterentwicklung».

Die Website biete nun, neben mehr Übersicht und besserer Nutzerführung, alle Funktionalitäten eines zentralen Hubs für jegliche Dienstleistungsangebote und Kommunikationsmassnahmen. Ein umfassendes Veranstaltungsmodul mit Buchungsfunktion sowie vollautomatisierte administrative Prozesse sollen für eine «direkte und unkomplizierte User Experience» sorgen.

Verantwortlich bei Arbeitgeber Zürich VZH: Hans Strittmatter (Geschäftsleiter); Kira Spreng Binder, Anne Koller-Dolivo (Geschäftsstelle); Sabine Brandt (Sekretariatsleitung); verantwortlich bei Evoq: Dominique Haussener (Mandatsleitung, Beratung); Adrian Schaffner (Strategie); Sara Streule (Creative Direction); Amanda Fuchs (Design); Corinne Brunner (Webdesign); Marcel Marty, Beatrice Burkart (Programmierung, Technik). (pd/eh)