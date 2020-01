Engadin und St. Moritz: Der Kommunikationschef geht in Pension

Roberto Rivola lässt sich per Ende Juni 2020 frühzeitig pensionieren, «um sich eigenen Projekten zu widmen», schreibt er in einer Abschieds-Mail. Seit der Trennung der Marken Engadin und St. Moritz erfolge die PR-Kommunikation vermehrt direkt durch die beiden Markenteams der Engadin St. Moritz Tourismus AG. Aus diesem Grund konzentriere er sich bereits seit einiger Zeit auf Sonderprojekte, die er bis Ende Juni weiterführen werde. «Mein Entscheid steht in keinem Zusammenhang mit den kürzlich getroffenen Verwaltungsratsentscheiden, sondern ist bereits im letzten Herbst entstanden und mittlerweile gereift», so Rivola.

Seine Aufgaben übernehmen Marijana Jakic für die Marke St. Moritz und Jan Steiner für die Marke Engadin.

«Das war ein Traumjob in meiner Traumdestination, und in diesem Paradies werde ich auch bleiben. Für die Zukunft muss ich noch etwas Ordnung in meine tausend Ideen bringen. Zurzeit kann ich nur sagen, dass ich zwei Standbeine haben werde, die meinen Leidenschaften entsprechen: Trailrunning-Coaching und Kommunikationsmandate», so Rivola gegenüber persoenlich.com.

Rivola ist seit 2013 als Kommunikationsleiter bei Engadin St. Moritz tätig. Vorher war er Kommunikationschef beim Bundesamt für Kommunikation. (pd/eh)