Relyz: Der ZHAW-Nachhaltigkeitsbericht ist neu interaktiv

Publiziert am 16.09.2026

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) präsentiert ihren Nachhaltigkeitsbericht neu als digitale, interaktive Plattform. Entwickelt wurde das Format zusammen mit Relyz, wie die Agentur mitteilt. Es verbindet Beiträge zu Projekten und Initiativen der Hochschule mit Daten zu deren Nachhaltigkeitsarbeit in den Bereichen Lehre, Forschung, Betrieb sowie hochschulübergreifenden Kooperationen.

Der Bericht besteht aus zwei Teilen: Im Content Hub sind Beiträge zu Personen, Projekten und Partnerschaften der ZHAW zusammengefasst. Der Data Hub enthält Kennzahlen und interaktive Datenvisualisierungen, die einen Vergleich über mehrere Jahre ermöglichen. Die Inhalte sind thematisch verschlagwortet und den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zugeordnet.

Der Bericht entstand laut Mitteilung in mehreren Design-Sprints in Zusammenarbeit zwischen ZHAW Sustainable und Relyz, wobei Informationsarchitektur, Datenvisualisierungen und Nutzerführung iterativ entwickelt wurden. Zur Lancierung gehört eine Begleitkampagne, in der KI-generierte Visuals ausgewählte Verbrauchsdaten in Grössenvergleiche übersetzen. QR-Codes und Kurz-URLs verweisen auf die zugrunde liegenden Daten im Bericht. (pd/spo)