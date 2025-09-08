Lidl Schweiz: Detailhändler lanciert neue Nachhaltigkeits-Website

Publiziert am 08.09.2025

Die Online-Plattform gesagt-getan.ch bietet eine benutzerfreundlichere Oberfläche und ermöglicht es, sich detailliert über die Nachhaltigkeitsprojekte von Lidl Schweiz zu informieren, schreibt das Unternehmen.

«Mit der neuen Website schaffen wir eine Plattform, die nicht nur informiert, sondern den Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern fördern soll», wird Grazia Grassi, Head of Corporate Affairs bei Lidl Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. Das Ziel sei es, Nachhaltigkeit greifbar zu machen und Menschen durch echte Geschichten und klare Fakten zu verantwortungsvollem Handeln zu inspirieren.

Parallel zum Website-Relaunch veröffentlichte Lidl Schweiz seinen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024. Zusätzlich erscheint erstmals ein Nachhaltigkeitsmagazin, das komplexe Themen für ein breiteres Publikum zugänglich aufbereitet. (pd/nil)