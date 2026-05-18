Publiziert am 18.05.2026

Die Oma AG wurde 2016 von Jan Schneider gegründet und bietet Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung sowie Social-Media-Marketing für kleine und mittlere Unternehmen an. Schneider begleitet die Firma laut Mitteilung noch übergangsweise. Die operative Leitung liegt bei Geschäftsführerin Natascha Longo. Zum Kaufpreis machen die Parteien keine Angaben.

Die Übernahme sei Teil der Strategie, «die Präsenz in Europa auszubauen und sowohl das nationale als auch das internationale Geschäft zu stärken», wird Karsten Marquardsen, Geschäftsführer von Heise & Dumrath Medien. Die Übernahme reiht sich in die Strategie ein, das aus dem klassischen Verzeichnisgeschäft hervorgegangene Unternehmen als digitalen Marketingdienstleister für den Mittelstand zu positionieren.

Für Heise & Dumrath Medien ist es nicht der erste Schritt in die Schweiz: Seit 2018 ist die Gruppe mit der Heise RegioConcept GmbH in Zürich präsent. (pd/nil)