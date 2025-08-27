Jung von Matt: Die Agentur hat eine neue Homebase

Publiziert am 27.08.2025

Seit Juli trifft man die sieben Agenturen von Jung von Matt Schweiz an einem gemeinsamen Standort im Zürcher Kreis 6. In einem saniertem Gebäude der Credit Suisse ist auf rund 1400 Quadratmetern ein neues Zuhause für Jung von Matt Limmat, Jung von Matt Brand Identity, Jung von Matt Impact, Jung von Matt Tech, Leap Partner, June Corporate Communications und Blish entstanden, teilt die Agentur mit.

«Dass wir nun alle Teams unter einem Dach vereinen, gibt uns Schubkraft nach vorne. Die Wege sind kürzer, die Zusammenarbeit noch enger. Und damit wird auch unser Kreativpotential für Kund:innen aus dem In- und Ausland noch grösser», wird CEO Roman Hirsbrunner in der Mitteilung zitiert.

Die Meetingräume sind nach den globalen Standorten von Jung von Matt benannt: von Hamburg über Los Angeles bis Bejing. Das soll die verstärkte internationale Ausrichtung von Jung von Matt Schweiz unterstreichen, heisst es weiter.

Auch Chief Creative Officer Christian Kies ist überzeugt vom neuen Sitz: «Das Haus widerspiegelt uns als Marke: zugänglich, kollaborativ und gleichzeitig nonkonform. Wir arbeiten in offenen Räumen miteinander, ohne Schranken im Kopf dafür mit viel Raum für kreatives Potential.»

Das Gebäude an der Universitätstrasse kommt nahezu ohne Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen aus. Unterstützt wird das System durch eine neue Photovoltaikanlage an der Fassade. (pd/spo)