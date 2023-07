Kommunikationsplan: Die Agenturführung wird ausgebaut

Damit die individuelle Betreuung auf höchster Agenturstufe weiterhin umfassend sichergestellt ist, hat Kommunikationsplan die Agenturführung auf den 1. Juli ausgebaut. «Mit diesem Schritt können wir unsere erfreuliche Entwicklung mit noch mehr Power fortsetzen», wird Managing Partner Roland Siegenthaler in der Mitteilung zitiert.

Michael Köpfli startete im Winter 2021 bei Kommunikationsplan. Davor war er fünf Jahre Generalsekretär und Geschäftsführer der Grünliberalen Schweiz. Der erfahrene Politprofi stösst neu in den Partnerkreis vor. Michael Köpfli ergänzt die bisherigen Partner von Kommunikationsplan Urs Rellstab (Verwaltungsratspräsident), Roland Siegenthaler (Managing Partner) und Mirko Gentina in idealer Weise. Er kennt die Mechanismen im Politbetrieb bis in alle Tiefen und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in Bern. Michael Köpfli verfügt zudem über eine grosse Expertise in strategischer Kommunikation und Medienarbeit. Er hat einen Master in Volkswirtschaft und Politikwissenschaft.