Studio Voile: Die Biographie ist auch ein Brettspiel

Publiziert am 11.11.2025

Statt eines durchgehenden Bandes entwickelte Studio Voile eine Sammlung einzelner Journals, die thematisch unterschiedliche Aspekte von Marco Odermatts Leben behandeln – von der Kindheit in Nidwalden über Wegbegleiter bis zu Ritualen abseits der Rennstrecke, teilt das Gestaltungsstudio mit. Ergänzt wird das System durch ein eigens entwickeltes Brettspiel, das als spielerischer Zugang zur Welt des Spitzensports konzipiert ist.

Die Produktion erfolgte in der Druckerei Odermatt in Dallenwil, unweit vom Heimatort des Skichampions in Nidwalden. Das modulare Gestaltungskonzept verbindet Wort und Bild zu einem Porträt zwischen Reportage und Reflexion.

Die erste autorisierte Biografie des Skirennfahrers «Marco Odermatt – Meine Welt» ist im Wörterseh-Verlag erschienen. Autoren sind die Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus. Das Buch wurde am Montag im Volkshaus Zürich präsentiert. (pd/spo)