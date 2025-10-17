Sayhey: Die Geschichte des EHC Biel in 2,5 Minuten

Publiziert am 17.10.2025

Der 2,5-minütige Film erzählt die Geschichte des Clubs von den Anfängen bis in die Gegenwart und wird vor jedem Heimspiel in der Tissot Arena gezeigt, heisst es in einer Mitteilung. Für die Produktion arbeitete Sayhey mit dem Zürcher Studio Cloudscape zusammen, das auf VFX und Animation spezialisiert ist.

Die Show kombiniert historische Aufnahmen mit animierten Sequenzen, die vom alten Biel inspiriert sind. Key Visuals, Licht und Effekte im Stadion greifen die Bildsprache des Films auf. Der Film wird bis nach der regulären Saison ausschliesslich im Stadion gezeigt. Die Länge von 2,5 Minuten ermöglichte es der Agentur, einen längeren Spannungsbogen aufzubauen, wie Geschäftsführer Jason Schoch erklärt. Üblicherweise produziert Sayhey Spots zwischen 10 und 30 Sekunden.

Sayhey und der EHC Biel arbeiten seit 2021 zusammen. Die aktuelle Produktion ist bereits die dritte Introshow, die die Agentur für den Club gestaltet hat. (pd/spo)