Publiziert am 17.02.2026

In der ersten Episode thematisierte Boller ein internes Debriefing nach einer Präsentation. Danach ging es auf den Tennisplatz, wo Marketingspezialisten Kritik an Agenturen und Kampagnen üben. Nun hat Dieter Boller, Copywriter und Creative Director in Zürich, die dritte Episode seiner KI-produzierten Commercial-Serie «Clients» veröffentlicht. Die Folge behandelt das Thema Ideenpräsentation aus der Perspektive der Kundschaft, wie Boller in einer Medienmitteilung schreibt.





Inhaltlich kontrastiert die Episode einen Kreativen, der seine Ideen mit einer Tanzperformance präsentiert, mit den inneren Monologen der anwesenden Kundinnen und Kunden. Das Voice-over macht dabei hörbar, was im Publikum vorgeht: Ratlosigkeit, Langeweile und das Durchschauen gängiger Agentur-Taktiken.

Die Serie war im vergangenen Jahr gestartet. Die ersten beiden Episoden zeigten ein internes Debriefing sowie ein Kundengespräch auf dem Tennisplatz. Stilistisch bleibt «Clients» dem Look der Achtzigerjahre treu und wird durchgehend mit KI produziert.

Boller setzt die Serie als Eigenwerbung ein. Die Filme richten sich an Fachleute aus Marketing, Werbung und Kommunikation und werden auf LinkedIn sowie weiteren B2B-Kanälen verbreitet. (pd/nil)