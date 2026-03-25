Publiziert am 25.03.2026

Per 1. April wird die KRT Media AG in Luzern in die Brunner Medien AG integriert, teilt das Unternehmen mit. Inhaber und Geschäftsführer der KRT Media Aldo Krummenacher wird pensioniert und hatte eine Übernahme durch ein etabliertes Medienunternehmen aus der Region als bevorzugte Lösung definiert.

Sämtliche Mitarbeitenden der KRT Media AG werden von Brunner Medien übernommen. Der gemeinsame Standort wird künftig bei der Brunner Medien AG in Kriens sein. Nach dem Zusammenschluss beschäftigt das Unternehmen 27 Spezialistinnen und Spezialisten.

Die Dienstleistungsportfolios beider Unternehmen ergänzen sich: KRT Media AG bringt Expertise in Fotografie, High-End-Bildbearbeitung, Premedia, Datenbanklösungen und Printmanagement ein. Brunner Medien AG ist seit 1928 in den Bereichen Medienproduktion, Publishing, Print und Verlagsdienstleistungen tätig – seit 2025 besteht zudem eine Produktionsgemeinschaft mit der Engelberger Druck AG in Stans. (pd/spo)