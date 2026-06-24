Publiziert am 24.06.2026

Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte im Gesundheitswesen verschärft sich zunehmend. Die Klinik Adelheid in Unterägeri ZG reagiert darauf mit einer neuen Employer-Branding-Kampagne, die bewusst auf einen anderen Ansatz setzt als klassische Stellenwerbung: Statt Inserate zu schalten, lässt die Rehabilitationsklinik ihre eigenen Mitarbeitenden zu Wort kommen. Umgesetzt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur Polsan, wie diese mitteilt.

Im Zentrum stehen Fachpersonen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, die ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Motivation und die Besonderheiten der Zusammenarbeit in der Klinik Adelheid schildern. Die Kampagne greift auf, was für Bewerbende heute oft entscheidend ist: eine gelebte Teamkultur, Entwicklungsmöglichkeiten, Sinnhaftigkeit und ein Arbeitsumfeld, das Professionalität mit Menschlichkeit verbindet.

Die Kampagne ist in eine langfristige Personalgewinnungsstrategie eingebettet. Über digitale Kanäle und zielgruppenspezifische Inhalte sollen Fachpersonen dort erreicht werden, wo sie sich über potenzielle Arbeitgeber informieren und berufliche Perspektiven prüfen. Gleichzeitig soll die Kampagne die Identifikation bestehender Mitarbeitender mit der Klinik stärken und ihre Rolle als authentische Markenbotschafterinnen und -botschafter fördern. (pd/spo)