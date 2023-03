CS-Krise: Die Marke ist fast nichts mehr wert

Beim Bilanz-Marken-Ranking im vergangenen Juli war die Marke «Credit Suisse» noch 2678 Millionen Franken wert. Heute schätzen die Analysten der Agentur Unicepta Suisse den Markenwert noch auf 350 Millionen Franken.

Erst mal will die UBS den Namen in der Schweiz erhalten, doch wie lange, ist offen. Der derzeitige Zeithorizont liegt bei drei bis fünf Jahren, wie es in der Ausgabe der Bilanz vom Freitag heisst. «Im Ausland werden sie wohl von dem Namen Abstand nehmen», so Markenexperte Nik Stucky von Unicepta Suisse. (pd/cbe)