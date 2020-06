Absolutturnus Film: Die Marke Videoblink verschwindet

Vor 27 Jahren hat Reiner Roduner seine Absolutturnus Film gegründet. Inzwischen ist daraus «das bedeutendste Netzwerk für Auftragsfilmproduktionen in der Schweiz» gewachsen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als jüngstes Unternehmen nach Shining Pictures mit Stefan Bircher und Seed Audio-Visual Communication mit Felix Courvoisier ist 2017 Videoblink dazu gekommen. «Das Schnellboot war konzipiert als Antwort auf die steigende Nachfrage für Content im Web», heisst es. Früh erkannt hätten Roduner und seine Partner auch das Bedürfnis nach maximalem Production Value im unteren Budgetsegment. Die letzten drei Jahre habe sich Videoblink sehr erfolgreich im angestrebten Marktsegment behaupten können.

Inzwischen seien Filme im Web zum integrierten Standard im ständig breiteren Portfolio der audiovisuellen Mittel geworden. «Das hat zu immer mehr Überschneidungen auch in den Aufgabenbereichen von Absolutturnus und Videoblink geführt», lässt sich Roduner zitieren. Für ihn mache es deshalb Sinn, die Kräfte neu zu bündeln und nur noch unter einer Marke aufzutreten. «Eine parallele Konkurrenz im eigenen Haus bringt keinen Vorteil mehr für die Kunden.»

Mit der Integration soll auch ein Statement zur aktuellen Situation auf dem Markt abgegeben werden. «Die Webgeneration dreht mit technisch einfacheren Mitteln als die klassischen Filmproduktionen, und der Anspruch des Publikums auf Bildqualität sinkt gleichzeitig bedenklich», so Roduner. Das sei oft mit der Grund, warum auch die Budgets stetig sinken unter dem Motto «geht doch», «reicht doch». Roduner: «Die User relativieren mangelhafte Bildqualität, nicht aber schlechten Content».

Die so neu ausgerichtete Absolutturnus bleibt laut Mitteilung spezialisiert auf die gesamte Palette für webbasiertes Bewegtbild. Dazu gehören Webspots, Imagefilme, Produktvideos, Erklär-, Event- und Promofilme, Kundenporträts, Reportagen und multimediale Kommunikationslösungen. «Immer mit der Absicht, einem Anspruch nach maximalem Production Value im unteren Budgetsegment gerecht zu werden», heisst es.

Der Gründer des Generalunternehmens Absolutturnus Film, sowie Mitgründer und ehemaliger Partner der Shining und Seed Audio-Visual Communication, ist damals als langjähriger persönlicher Assistent des legendären Superman-Produzenten Alexander Salkind in das Filmbusiness eingestiegen. Nebst Produktionen von Bewegtbild doziert er an der Sawi audiovisuelle Medien, führt Workshops durch an der F+F Kunstschule Zürich und ist Vorstandsmitglied der Swissfilm Association. (pd/cbe)