Panda & Pinguin: Die Rettung des Waldes in einem Buch

Publiziert am 08.07.2026

Die Storytelling-Agentur Panda & Pinguin hat gemeinsam mit der Zurich Insurance Group ein Buch realisiert, das dem internationalen Wiederaufforstungsprojekt des Fotografen Sebastião Salgado gewidmet ist, teilt Panda & Pinguin mit. Salgado war im Mai 2025 verstorben.

Die Publikation dokumentiert, wie auf dem Land von Salgados Familie im brasilianischen Rio-Doce-Tal über 25 Jahre wieder ein lebendiges Ökosystem entstanden ist. Die Fläche war zuvor vollständig zerstört. Millionen Bäume wurden gepflanzt, 172 Vogel- und 33 Säugetierarten sind zurückgekehrt.

Gestalterisch setzt das Buch auf zwei Details: Das Cover ist beflockt, wodurch die Oberfläche haptisch die regenerative Kraft des Waldes vermitteln soll. Im Innern befindet sich zudem eine ausklappbare Illustration, die die Entwicklung der Fläche über die vergangenen 25 Jahre zeigt. Digital kann man das Buch auf zurichtheforest.com durchblättern.

«Ein Buch kann man lesen. Aber man kann es auch fühlen. Genau das wollten wir mit dem beflockten Umschlag erreichen», wird Andrea Bleicher, Mitinhaberin von Panda & Pinguin, zitiert.

Zurich Insurance Group ist Herausgeberin des auf Englisch verfassten Buchs. Die Gruppe engagiert sich zudem konkret vor Ort: In Zusammenarbeit mit Instituto Terra, der von Sebastião und Lélia Wanick Salgado gegründeten gemeinnützigen Organisation, trägt Zurich dazu bei, einen Teil des Atlantischen Regenwalds wieder aufzuforsten. Für Panda & Pinguin und Zurich Insurance Group ist es bereits das dritte gemeinsame Buchprojekt. (pd/spo)