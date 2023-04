Gold für die Schweiz an 66. New York Festivals TV & Film Awards. Der Spot «No one upstages the Grand Tour of Switzerland» von Schweiz Tourismus überzeugte die Jury in der Kategorie «Tourism». Der Film mit Roger Federer und Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway in den Hauptrollen stammt aus der kreativen Küche von Wirz (persoenlich.com berichtete).



Der Film «Studieren ist das, was du daraus machst» von Seed für die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW wurde in der Kategorie «Brand Image» mit Silber ausgezeichnet. Der Film schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine rasante Reise durch die vielfältige Welt der FHNW.



Der Unternehmensfilm «Fail Forward» für CTC Analytics, ebenfalls von Seed, wird in der Kategorie «Employee Engagement» mit Bronze prämiert. Der Film thematisiert augenzwinkernd einen konstruktiven Umgang mit Fehlern.



Nochmals Bronze gibt es für «Two creatives one kitchen» von FS Parker für Siemens studioLine, dies in der Kategorie «Branded Content».



Shortlist-Nominationen gab es ausserdem für «Whatever your goal» von FS Parker für Raiffeisen in der Kategorie «Branded Content», für den neusten Swiss-Life-Film von Seed zum Thema Selbstbestimmung in der Kategorie «Employee Engagement und für «No Drama» von Schweiz Tourismus in der Kategorie «Tourism».

Die New York Festivals TV & Film Awards werden jährlich seit 1957 ausgetragen, dieses Jahr mit Teilnehmern aus 43 Ländern. (pd/cbe)