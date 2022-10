Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ist eine der führenden Fachhochschulen in der Schweiz. Sie bildet Fachkräfte in über 30 Bachelor- und mehr als 20 Master-Studiengängen aus. Letztlich aber komme es darauf an, was Studierende aus den Möglichkeiten machen, welche die Fachhochschule bietet, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf diesem Gedanken basiert der neue Imagefilm, der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine rasante Reise durch die vielfältige Welt der FHNW schickt.

Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit der FHNW entwickelt und realisiert. Regie führten Mirjam und Lukas Fröhlich. Der Film wird auf der Website, in den sozialen Medien sowie im Rahmen von Präsentationen und Veranstaltungen eingesetzt.

Verantwortlich bei der FHNW: Johanna Cantz, Dominik Lehmann; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Mirjam und Lukas Fröhlich (Buch, Regie, Schnitt), Andreas Szentkuti (Konzept), Sebastian Klinger (Kamera), Ricardo Perret (Drohne), Oliver Muff, Noël Müller (Beleuchter), Simon Hardegger (Color Grading), Jonathan C. Meier (Musik), Bardo Eicher (Tonmischung), Claudio Garovi (Produktions- / Aufnahmeleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/mj)