Publiziert am 26.03.2026

Das PR-Stimmungsbarometer 2026 der DPA-Tochter News aktuell und Per Agency zeigt zunehmende Unsicherheit unter PR-Profis in der Schweiz und Deutschland. An der Umfrage nahmen 302 Fach- und Führungskräfte teil, die im Februar 2026 befragt wurden.

71 Prozent der Befragten sehen ihren Job als sehr sicher oder sicher an, das sind jedoch weniger als im Vorjahr mit 81 Prozent. 24 Prozent empfinden ihre Stelle als sehr unsicher oder unsicher, gegenüber 14 Prozent 2025. Hauptgrund ist die wirtschaftlich angespannte Lage in der Branche oder beim Arbeitgeber mit 63 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) erwartet ein stark schrumpfendes oder schrumpfendes Kommunikationsbudget im Jahr 2026. 37 Prozent rechnen mit Stagnation, nur 16 Prozent mit Zuwachs. Als häufigster Grund nennen 84 Prozent unternehmensweite Sparmassnahmen.

Ein knappes Drittel (31 Prozent) schätzt die Geschäftsentwicklung des Unternehmens 2026 als sehr gut oder eher gut ein. 36 Prozent erwarten eine Verbesserung ihrer beruflichen Situation gegenüber 2025. Zu den Unsicherheitsfaktoren zählen Budgetkürzungen mit 44 Prozent und Umstrukturierungen mit 42 Prozent. (pd/cbe)