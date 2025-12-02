Polyconsult | Komet: Die zwei Agenturen spannen zusammen

Publiziert am 02.12.2025

Im Rahmen der geplanten Nachfolgeregelung stellt sich Polyconsult neu auf. Künftig liegt ihr Schwerpunkt auf der Kommunikation für Bauprojekte, Infrastrukturvorhaben und öffentliche Institutionen. Die bisherigen Mandate in Werbung und Marketingkommunikation werden an die Komet Werbeagentur übergeben.

Ab dem 12. Dezember arbeiten beide Agenturen am gemeinsamen Standort Uferweg in Bern, teilen sie mit. Die Unternehmen teilen sich personelle Ressourcen, Kompetenzen und Infrastruktur, bleiben rechtlich jedoch eigenständig. Komet wird von Corinne Hert und Jeff Gerber geführt, während Caroline Bühler alleinige Inhaberin von Polyconsult wird.

Mike Brodbeck und Silvio Truffer ziehen sich aus Polyconsult zurück. Brodbeck macht sich im Bereich Marketing- und Kommunikationsberatung selbstständig, Truffer orientiert sich neu. Die beiden Agenturen begründen die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Werten, einem hohen Qualitäts- und Kreativitätsanspruch sowie ausgeprägter Kundenorientierung. (pd/spo)