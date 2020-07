A friend: Diese Frauen lieben PowerPoint

Bruna Tombolatto und Sandra Radovic haben das Designen von Präsentationen zu ihrem Beruf gemacht. Vor einem halben Jahr haben sie unter dem Namen A friend in Zürich ihre eigene Präsentationsdesign-Agentur ins Leben gerufen. A friend hat sich darauf spezialisiert, aus «Bleiwüsten» und «Zahlenfluten» durchdesignte und funktional hochwertige Präsentationen zu erarbeiten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Bei PowerPoint denken viele an Bulletpoints und langweilige Folien», wird Tombolatto zitiert. «Unser Anspruch ist es, Lösungen zu kreieren, die nicht wie PowerPoint aussehen und sich auch nicht so anfühlen, jedoch alle Vorzüge dessen ausnutzen. Beispielsweise die Möglichkeit von erklärender Animation, welche wir gerne dezent aber effektvoll einsetzen.» Radovic ergänzt: «Wir denken und designen von Beginn an in PowerPoint. Das unterscheidet uns von den meisten Designern, die ihre Creative Suite bevorzugen. Unsere Designs und Templates sind immer zugänglich und editierbar. So sind unsere Kunden bei Änderungen nicht auf uns oder Dritte angewiesen.»

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, dürfe die junge Agentur inzwischen nebst Uefa Champions League oder Glasgow Rangers auch namhafte Brands ausserhalb des Sportmarketings wie SBB oder Gategroup zu ihren Kunden zählen. «Konsequente Kundenorientierung mit Professionalität und Herz – wir sind mit der Umsetzung und dem konkreten Projektergebnis sehr zufrieden. Wir konnten es erfolgreich bei uns in der Gruppe global implementieren und können die Agentur uneingeschränkt weiterempfehlen», so Lara Galiotta, Vice President Business Development bei Gategroup. (pd/cbe)