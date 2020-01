KS/CS Kommunikation: Dieser Jahrgang war der erfolgreichste

Am 16. Januar 2020 durften sämtliche zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen eidgenössischen Prüfungen ihr Diplom als Kommunikationsleiterin beziehungsweise Kommunikationsleiter entgegennehmen. Damit gehört dieser Jahrgang zu den erfolgreichsten seit Durchführung der eidgenössischen Prüfungen, wie KS/CS Kommunikation Schweiz schreibt.

Die frischgebackenen Diplomanden hätten sich in bester Feierlaune gezeigt. Wie Prüfungsleiter Pascal Chenaux betonte, bestätige der erfolgreiche Abschluss den Absolventen eine hohe fachliche Kompetenz und die Fähigkeit, sich in verschiedene Unternehmen und Situationen einzudenken und Herausforderungen gezielt und konsequent umzusetzen.

Bevor die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten ihre Diplome erhielten, wurden mit Vanessa Welti (Media und Communications Manager bei der Confiserie Sprüngli), Yvonne Bieri (Projekt Managerin Marketing Communications bei PanGas) und Iris Dreier (Head Marketing & Communication bei der LGT Bank Schweiz) die Jahrgangsbesten ausgezeichnet. Beschenkt wurden die drei mit einem gravierten Schreibgerät. Als Jahrgangsbeste erhielt Welti zudem einen Reisegutschein im Wert von 3000 Franken. Abgerundet wurde der Abend mit einem Apéro riche.

Die Kommunikationsleiter-Prüfungen 2020 finden am 20. und 21. August 2020 (schriftlich) sowie am 12. Oktober 2020 (mündlich) in Zürich statt. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. (pd/cbe)



Bilder von der Feier finden Sie hier.