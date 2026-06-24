Dachcom: Dietlikon mit einem Hauch Internationalität

Publiziert am 24.06.2026

Die Gemeinde Dietlikon will mit ihrer Wirtschaftsstrategie 2040 die eigene Standortattraktivität für Unternehmen stärken. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, entwickelte die Agentur Dachcom ein Standortförderungs- und Kommunikationskonzept, wie sie mitteilt. Seither begleitet Dachcom die Gemeinde mit Massnahmen in den Bereichen Strategie und Beratung, Branding und Design, Digital Solutions sowie Content-Produktion.

Für die nachhaltige Positionierung des Wirtschaftsraums entwickelte Dachcom das Naming «Space Dietlikon». Es soll als vielschichtige Botschaft für die Stärken des Standorts dienen, auch im internationalen Umfeld verständlich sein und zugleich bewusst Assoziationen mit dem benachbarten «Switzerland Innovation Park Zurich» wecken. Ergänzt wird das Naming durch den Drei-Komponenten-Claim «Work. Live. Grow.» sowie durch ein Icon, das mit einem modern interpretierten Sternenhimmel für Vernetzung, Wissenschaft und Innovation steht.

Gebündelt wird die Standortförderung auf einer von Dachcom geschaffenen Plattform unter space-dietlikon.ch. Dort werden bestehende Standortvorteile inszeniert und die Wachstumschancen einzelner Areale aufgezeigt. Zielgruppen aus der Wirtschaft werden über authentische Erfolgsgeschichten in die Standortförderung eingebunden.

Dachcom verantwortet dabei die redaktionelle Planung, die Content-Erstellung sowie die Ausspielung der Inhalte auf der Plattform und über die Social-Media-Kanäle. Damit soll «Space Dietlikon» kontinuierlich präsent bleiben und im Dialog mit den Anspruchsgruppen aus Wirtschaft, Politik und Bevölkerung stehen. (pd/spo)