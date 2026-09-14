Publiziert am 14.09.2026

Digital Republic ist ursprünglich als Anbieter von Daten-SIM-Karten für Firmenkunden gestartet und hat sein Angebot in den vergangenen Jahren um Mobilabos für Privatkundschaft erweitert. Dieser Wandel habe sich bislang nicht konsequent im Markenauftritt niedergeschlagen, heisst es in der Mitteilung. Mit Denkwerk habe das Unternehmen deshalb eine neue Positionierung, eine überarbeitete Farbwelt, neue Illustrationen sowie ein neues Logo entwickelt. Alle Elemente fliessen in ein digitales Design-System ein, das laut den Beteiligten künftige Kommunikationsmittel schneller und konsistenter umsetzbar machen soll.

Inhaltlich stellt die neue Positionierung das Bleiben statt des Wechselns in den Vordergrund – eine Umkehrung des im Mobilfunkmarkt verbreiteten Fokus auf Wechselprämien und Neukundenrabatte. «Wenn ein Mobilfunkanbieter seine Kundinnen und Kunden nicht ständig zum Bleiben überreden muss, sondern ihnen gute Gründe dafür gibt, entsteht eine ziemlich starke Form von Freiheit», lässt sich Denkwerk-Kreativchef Florian Schimmer zitieren. Digital-Republic-CMO Dimitri Salzgeber betont, die neue Markenwelt gebe dem Unternehmen «den nötigen Spielraum für die nächsten Schritte».

Für Denkwerk, eine der grösseren unabhängigen Digitalagenturen Deutschlands mit Kunden wie der Deutschen Telekom oder Motel One, ist Digital Republic ein Neukunde. (pd/nil)