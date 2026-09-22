Alexander Sautter: Digitalchef verlässt SRF nach 18 Jahren

Publiziert am 22.09.2026

Alexander Sautter war seit 2007 in verschiedenen journalistischen, strategischen und leitenden Funktionen bei SRF tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Digitale Kanäle die digitale Distribution des Senders und führte Teams in den Bereichen News App, srf.ch, Social Media und SEO. Davor war er in der Bereichsleitung von SRF News aktiv, arbeitete in der Programmentwicklung und war am Aufbau des Newsrooms beteiligt.

Vor seiner Zeit bei SRF sammelte Sautter Erfahrung bei Radio 24, TeleZüri, Blick, SonntagsBlick sowie beim Jugendsender Joiz.

Mit seiner neuen Tätigkeit will sich Sautter auf Business Coaching und Beratung konzentrieren. Erste Mandate hat er nach eigenen Angaben bereits in den vergangenen Monaten übernommen. Künftig will er Führungskräfte und Berufsleute bei beruflichen Veränderungen sowie bei Fragen zu Führung, Zusammenarbeit und Kommunikation unterstützen. «Nach so vielen Jahren bei SRF geht für mich ein prägendes Kapitel zu Ende. Gleichzeitig freue ich mich darauf, meine Erfahrung aus Führung, Veränderung und Kommunikation künftig in einem neuen Kontext einzubringen», lässt sich Sautter in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)