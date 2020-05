ZHAW: Digitale Jobbörse startet im Juni

Die Coronakrise bietet viele Herausforderungen. Dazu gehört auch das Stellensuchen, ist man doch auf Sicherheit bedacht und dem Reisen eher abgeneigt. «Umso wichtiger ist es nun, eine Alternative zu schaffen und mit dieser Brücken zwischen Arbeitgebern und Stellensuchenden zu schlagen. So sind wir denn auch auf die Idee einer digitalen Jobbörse gekommen und wollen damit der Wirtschaft helfen», wird Patrick L. Krauskopf, Initiator der «Job Fair» an der ZHAW, in einer Mitteilung zitiert.

Der erste «Digital Job Fair» findet am 4. Juni statt und wird coronagerecht im digitalen Raum durchgeführt. So können sich schweizweit Unternehmen und Jobsuchende anmelden und werden ganz nach ihren Bedürfnissen entsprechend miteinander vermittelt. Die Gespräche dauern jeweils 15 Minuten. Das Ziel ist es, sich gegenseitig kennenzulernen, heisst es weiter. Bereits hätten erste Unternehmen sowie über ein Duzend Jobsuchende via ZHAW-Webseite ihr Interesse kommuniziert. Bei dieser Job Fair gehe es vorerst mal um Paralegals, die einen Job suchen oder die Stelle wechseln wollen. «Wir werden nach der Veranstaltung ein Analyse machen und schauen, ob wir die Veranstaltung auch auf andere Berufszweige ausdehnen.» So ist denn Krauskopf als Gründer der Anwaltskanzlei Agon Partners selber Arbeitgeber und kennt die Stellenmarkt-Situation bestens, schreibt die ZHAW. Krauskopf denkt, dass sich besonders die Generation X ohnehin gewohnt ist, in digitalen Räumen zu leben und zu arbeiten. So werde man ihnen mit solchen Veranstaltungen gerecht und spare noch den Reiseweg. (pd/cbe)