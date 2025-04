Blueheart: Digitaler Geschäftsbericht für NKB

Publiziert am 10.04.2025

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2024 erstmals in rein digitaler Form. Für Konzept und Umsetzung verantwortlich zeichnet die Aarauer Agentur Blueheart in Zusammenarbeit mit Previon Plus.

Der neue digitale Geschäftsbericht verbindet Finanzkennzahlen, Jahresrechnung und Lagebericht mit multimedialem Storytelling. Unter dem Motto «Mehr vom Leben» werden verschiedene Höhepunkte sowie das Engagement der NKB in Form von Kurzgeschichten präsentiert. Die Online-Version bietet durch die Kombination von Text, Bild und Video ein mediengerechtes Erlebnis mit geschärftem Zielgruppenfokus, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank Tabbed Browsing können Nutzer relevante Informationen schneller finden. Erstmals enthält der Bericht zudem einen eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht.

«Gutes Teamwork – starkes Resultat: Die Zusammenarbeit mit Blueheart und Previon rund um die Digitalisierung des Geschäftsberichts hat uns auf der ganzen Linie überzeugt», wird Daniel Fuhrer, Leiter Marketing & Kommunikation bei der NKB, zitiert.

Laut Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB, verstärkt die Bank mit dieser Neuerung den Ausbau ihrer digitalen Kanäle und schafft für ihre Anspruchsgruppen einen Mehrwert. (pd/cbe)