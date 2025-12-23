In enger Zusammenarbeit mit Moxxis hat Dear Creative den digitalen Auftritt des Unternehmens neugestaltet und die Entwicklung eines POS-Portals sowie eines Endkunden-Portals konzipiert. Ziel des Relaunchs sei es gewesen, die Markenidentität zu schärfen und die User Experience entlang der gesamten Customer Journey zu optimieren, heisst es in einer Medienmitteilung.
Parallel dazu entwickelte Moxxis eine Brand Story mit klarer Tonalität für Website, Social Media und Print, wie es weiter heisst. Die visuellen Inhalte stammen aus einem Shooting des 3D-Druckers.
Das neue Designsystem orientiert sich an den Markenwerten Präzision, Technologie und Nahbarkeit. Es soll die Benutzerführung vereinfachen und die Markenidentität schärfen.
Moxxis hat zudem einen Concept Store in der Zürcher Altstadt eröffnet. An der Augustinergasse 12 können Kundinnen und Kunden eine Fussanalyse durchführen, den 3D-Druckprozess beobachten und ihre Einlagen in unter einer Stunde mitnehmen. Der Store verbindet die digitale Markenwelt mit einem physischen Erlebnis. (pd/nil)
Kommentar wird gesendet...