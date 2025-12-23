Publiziert am 23.12.2025

In enger Zusammenarbeit mit Moxxis hat Dear Creative den digitalen Auftritt des Unternehmens neugestaltet und die Entwicklung eines POS-Portals sowie eines Endkunden-Portals konzipiert. Ziel des Relaunchs sei es gewesen, die Markenidentität zu schärfen und die User Experience entlang der gesamten Customer Journey zu optimieren, heisst es in einer Medienmitteilung.

Parallel dazu entwickelte Moxxis eine Brand Story mit klarer Tonalität für Website, Social Media und Print, wie es weiter heisst. Die visuellen Inhalte stammen aus einem Shooting des 3D-Druckers.