«2020 ist ein besonderes Jahr. Das spiegelt sich auch in unserem PR-Bild Award wider. Denn zum einen hätte es ohne Corona einige der Gewinnerbilder nicht gegeben, zum anderen haben wir knapp 900 Einreichungen erhalten und damit die Zahl aus dem Vorjahr um über 300 Bilder getoppt», wird Eljub Ramic, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz), in einer Mitteilung zitiert. «Und auch mit den mehr als 22'000 Votings haben wir neue Rekorde gebrochen. Das ist auch kein Wunder, denn die Fotos, die dieses Jahr gewonnen haben, sind unglaublich vielfältig und bestechen durch ihr originelles Motiv, durch die Geschichte, die sie erzählen, oder durch ihre enorme handwerkliche Qualität.»



Das Foto von Digitec Galaxus mit dem Titel «Aus dem Leben einer Dragqueen» überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil für die Schweiz. Ausserdem belegt es den zweiten Platz in der Kategorie Porträt. Fotografiert hat es Thomas Kunz.

«Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung», so Thomas Kunz, Fotograf bei Digitec Galaxus. «Mit dem Porträt wollten wir einen sehr persönlichen Einblick in die Welt der Dragqueens geben. Wir durften Vitors Verwandlung in Victoria mitverfolgen – insgesamt fünf Stunden. In dieser Zeit haben wir sehr viel über Make-up und Styling erfahren, aber auch über Kreativität, Mut, Ablehnung und Feindseligkeit. Mit diesem Beitrag wollen wir deshalb auch zu mehr Toleranz und Offenheit aufrufen. Unsere Message: Ein klares Ja für Vielfalt und gegen Diskriminierung.»

Ramic von News aktuell (Schweiz) ergänzt: «Das Bild hält den Moment des Dazwischen fest. Der Mann Vitor ist noch zu sehen, aber wir erkennen auch bereits die entstehende Frau, wir erkennen Victoria. Dadurch überrascht es, aber gleichzeitig führt es uns auf eindrückliche Weise vor Augen, wie oft wir noch in Schubladendenken gefangen sind. Und das zeichnet preisgekrönte PR-Bilder aus: Sie regen uns zum Nachdenken an und haben eine klare Botschaft, die sie mit ihrer Marke verknüpfen. In diesem Fall ist es die Aufforderung: Erweitert eure Perspektive und seid offen und tolerant gegenüber allen, die aus den klassischen Rollenmustern rausfallen.»

In diesem Jahr gab News aktuell aufgrund der Corona-Pandemie die Gewinner des PR-Bild Award per Video bekannt. In dem Clip verkündeten die Jurymitglieder die Sieger in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto und Storys & Kampagnen sowie das jeweils beste PR-Bild des Jahres aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.



Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild «Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten», eingereicht vom Malteser Hilfsdienst e.V. und fotografiert von Alexander Licht.



Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto «Patienten aus Plastik» von der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmundi Vienna), Fotografin ist Stephanie Scholz.



Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht. Der persönlich-Verlag ist Schweizer Medienpartner des Awards. (pd/cbe)