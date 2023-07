Kongresshaus Zürich: Direktor Roger Büchel tritt Ende Jahr zurück

Roger Büchel trat Ende 2018 mitten in der Umbauphase in das Unternehmen ein. Seine Aufgabe war es, das Unternehmen von Grund auf neu aufzubauen und während dem Gebäudeumbau die Interessen als Betreiber zu vertreten, das Haus in Betrieb zu nehmen, wiederzueröffnen und im nationalen und internationalen Markt neu zu positionieren.

Büchel habe das Unternehmen mit heute 100 Festangestellten und 400 Mitarbeitenden auf Abruf erfolgreich aufgebaut, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Unter seiner Führung erreichte das Kongresshaus Zertifizierungen und Auszeichnungen in den Bereichen Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit.



Verwaltungsrat bedauert Rücktritt

Wichtige Meilensteine in seiner Amtszeit seien der Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen gewesen, die Zertifizierung nach ISO 9001, die Positionierung des neuen LUX Restaurant & Bar und seine Mitwirkung in der als Folge der Pandemie notwendigen Unternehmenssanierung Ende 2022. Der Verwaltungsrat bedauert den Rücktritt von Roger Büchel und hat die Suche nach der Nachfolge eingeleitet, heisst es in der Medienmitteilung.

«Der anspruchsvolle Wiederaufbau des Unternehmens nach dem mehrjährigen Gebäudeumbau hat Roger Büchel mit Bravour gemeistert und damit die Basis für eine erfolgsversprechende Zukunft gelegt», lässt sich Verwaltungsratspräsident Andreas Bürge zitieren.



«Der richtige Zeitpunkt für eine Übergabe»

Und der abtretende Direktor Roger Büchel teilt mit: «Nach erfolgter Neupositionierung dieses einzigartigen Gebäudes und dem Aufbau eines überzeugenden Teams ist es zum Ende des laufenden Geschäftsjahres der richtige Zeitpunkt um die operative Führung in neue Hände zu übergeben.» (pd/nil)