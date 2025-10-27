Denner

Discounter mit neuem Kommunikationschef

Mathias Kaufmann wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation bei Denner. Er startet Anfang November und übernimmt die Funktion voraussichtlich ab Dezember 2025 vollständig.

Kommt von Lidl zu Denner: Mathias Kaufmann. (Bild: zVg/Denner)