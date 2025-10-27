Denner: Discounter mit neuem Kommunikationschef

Der 36-jährige Zürcher wird künftig die interne und externe Kommunikation, die Denner-Medienstelle, den Übersetzungsdienst sowie den Kundendienst verantworten.
Kaufmann ist seit mehreren Jahren im Schweizer Detailhandel tätig. 2017 startete er als Mediensprecher bei Lidl Schweiz und leitete dort zuletzt die Unternehmenskommunikation als Head of Corporate Communications. Er verfügt über einen Master in Medienwissenschaften von der Universität Luzern und einen Bachelor in Publizistik von der Universität Zürich. (ma)
