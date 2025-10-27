27.10.2025

Denner

Discounter mit neuem Kommunikationschef

Mathias Kaufmann wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation bei Denner. Er startet Anfang November und übernimmt die Funktion voraussichtlich ab Dezember 2025 vollständig.
Kommt von Lidl zu Denner: Mathias Kaufmann. (Bild: zVg/Denner)
Publiziert am 27.10.2025

Der 36-jährige Zürcher wird künftig die interne und externe Kommunikation, die Denner-Medienstelle, den Übersetzungsdienst sowie den Kundendienst verantworten.

Kaufmann ist seit mehreren Jahren im Schweizer Detailhandel tätig. 2017 startete er als Mediensprecher bei Lidl Schweiz und leitete dort zuletzt die Unternehmenskommunikation als Head of Corporate Communications. Er verfügt über einen Master in Medienwissenschaften von der Universität Luzern und einen Bachelor in Publizistik von der Universität Zürich. (ma)


