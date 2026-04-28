Philadelphia Medien: Dominic Hiss steigt als Mitinhaber ein

Publiziert am 28.04.2026

Nach 16 Jahren bei kameramann.ch wechselt Dominic Hiss zu Philadelphia Medien und übernimmt dort eine Rolle als Gesellschafter. Das 2023 von Nicole Ulrich und Marc Gieriet gegründete Unternehmen ergänzt damit seine bisherige journalistische und redaktionelle Ausrichtung um professionelle Kameraarbeit. Hiss hat in seiner Karriere zahlreiche bekannte Deutschschweizer Dokumentarfilme und TV-Formate geprägt, darunter «Auf und davon XXL», «Shaolin Challenge», «Engelberg – der eisige Weg an die Spitze», «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» und «Mona mittendrin», wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Bei Philadelphia Medien wird Hiss nicht nur als Kameramann tätig sein, sondern aktiv im Tagesgeschäft mitwirken und strategisch mitgestalten. Parallel dazu steht er weiterhin als Director of Photography für externe Aufträge und Produktionen zur Verfügung. Mit seinem Einstieg schliesst Philadelphia Medien eine Lücke in Richtung einer vollintegrierten Produktionsfirma.

Philadelphia Medien hat sich seit der Gründung mit Produktionen wie «70 Jahre Schweizer Fernsehen» (SRF), «Wilder Rhein» (3sat), «Architektour» (ProSieben/Sat.1) und «Alles für die Schönheit» (SRF) einen Namen gemacht. Der Einstieg von Hiss per Anfang Juli 2026 ist ein Schritt zur Erweiterung des Leistungsportfolios über den redaktionellen Bereich hinaus.

«Der absolut Richtige für diesen gemeinsamen Weg»

Die Gründer betonen die langjährige Zusammenarbeit als Grundlage für den Schritt: «Seit Bestehen von Philadelphia arbeiten wir regelmässig mit Dominic zusammen. Seine herausragende Arbeit und sein aussergewöhnlicher Teamspirit haben uns darin bestärkt, dass er der absolut Richtige für diesen gemeinsamen Weg ist», so Nicole Ulrich und Marc Gieriet.

Hiss selbst beschreibt den Wechsel als bewusste Entscheidung für eine neue berufliche Phase: «Nach etwas mehr als 16 Jahren verlasse ich kameramann.ch mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich freue mich mit Nicole und Marc zusammen zu arbeiten und nach 27 Jahren als Kameramann nun den ganzen Entstehungsprozess eines Filmes mitgestalten zu können.»

Auch sein bisheriger Arbeitgeber äussert sich zum Abgang. Sascha Felix, Gründer und Inhaber von kameramann.ch, sagt: «Dominic war 16 Jahre lang weit mehr als nur ein Kameramann für mich; er war ein enger Weggefährte und Freund. Sein Weggang hinterlässt menschlich wie fachlich eine riesige Lücke. Die Chance, bei Philadelphia Medien mit Nicole und Marc als Partner einzusteigen, ist eine einmalige Gelegenheit, die ich an seiner Stelle ebenso ergriffen hätte.» (pd/cbe)