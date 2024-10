IRF: Dominique Gerster wird Partner

Publiziert am 15.10.2024

IRF, ein Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation, wird den Kreis seiner Partner mit Dominique Gerster per 1. November 2024 verstärken. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Corporate Communications wird der 50-Jährige Unternehmen, Institutionen und Führungspersönlichkeiten dabei unterstützen, strategische Kommunikationslösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln und Chancen in der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Meine Leidenschaft und Expertise liegen darin, Unternehmen und Führungskräfte auf allen Ebenen – vom Abteilungsleiter bis zum Verwaltungsratspräsidenten – dabei zu unterstützen, ihre öffentliche Präsenz zu stärken und ihre strategischen Botschaften präzise und zielgerichtet zu formulieren», wird Dominique Gerster zitiert. «In Krisensituationen und bei juristischen Auseinandersetzungen setze ich mich dafür ein, dass die Positionen von Beteiligten im öffentlichen Diskurs klar und sichtbar vertreten werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen bei IRF.»

Gerster bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit. Zuletzt war er bei der Credit Suisse für die weltweite Kommunikation im Bereich Wealth Management (2021 bis 2024) und davor für die Kommunikation im Schweizer Heimmarkt (2017 bis 2021) als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Credit Suisse Schweiz verantwortlich. Während des Pandemiejahres 2020 führte er als Co-Leiter die globale Kommunikationsabteilung. Vor seiner Zeit bei Credit Suisse war Dominique Gerster bei der UBS, wo er verschiedene Führungsfunktionen in der Unternehmenskommunikation bekleidete (2005 bis 2015).

Seine berufliche Laufbahn startete er als freier Journalist (1998 bis 2002) sowie als Public-Relations-Berater bei der Zürcher Wirz-Gruppe (2002 bis 2005). Gerster hält einen Master in Rechtswissenschaften von den Universitäten Zürich und Siena (2002) und wird Anfang 2025 ein berufsbegleitendes Executive MBA-Studium an der Universität St. Gallen abschliessen. (pd/cbe)