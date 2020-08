Gridonic, die inhabergeführte Digital-Agentur mit Sitz in Zürich und Bern führt ein neues Advisory Board ein. Dieser wird die Agentur in Fragen der Unternehmensführung sowohl operativ wie auch strategisch beraten und begleiten. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Für eine junge Agentur wie wir sind kompetente Ansprechpartner und Mentoren Gold wert. Wir freuen uns auf eine lehrreiche Zusammenarbeit zwischen dem Board und dem ganzen Team», lässt sich Dimitri Wittwer, Strategy Director und Partner, in der Mitteilung zitieren.

Dominique Morel, ehemaliger CMO der KPMG Schweiz sei die erste, hochkarätige Besetzung. Der Experte für Customer Experience und Reputation Management unterstütze die Agentur mit seinem breiten Know How in der Verbindung von Marketing, Kommunikation und Vertrieb mit Design und Technologie.

«Seit 2017 habe ich mit Gridonic bei KPGM gearbeitet und war immer von ihren kompetenten und kreativen Lösungen begeistert – die agile und moderne Agentur hat ein cooles Team mit grossem Potential», schreibt Morel. Er glaubt, dass sich Marketing zusehends verändert: «Kommunikation und Leistungserbringung verschmelzen. Das ‹new normal› verschiebt die digitale Kundeninteraktion vom ‹nice to have› zum ‹must have›. Nur wer die Herausforderungen von morgen mit den Instrumenten von morgen anpackt, hat einen Platz in der Zukunft des Marketing. Gridonic macht das bereits jetzt.»

Das neue Advisory Board wurde am 1. August 2020 offiziell lanciert und arbeitet bereits mit dem Team rund um Dimitri Wittwer: «Wir wollen Dominique und die zukünftigen Mitglieder fest im Team integrieren und sie in unser Daily Business einbeziehen, damit sie unsere Firmenkultur kennen und schätzen lernen.» (pd/lol)